Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Президент РФ отметил высокую выучку и стойкость личного состава войск на СВО

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Состав сухопутных войск отличается высокой выучкой и стойкостью в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении личному составу и ветеранам Сухопутных войск РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Читайте также

Наша земля: как Сухопутные войска ВС России освобождают исторические регионы

"Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность Присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме.

Российский лидер также отметил гордость нынешнего поколения солдат и офицеров "многовековой славной историей российских Сухопутных войск, именами и свершениями выдающихся военачальников и полководцев, мужеством и доблестью командиров и бойцов, которые верой и правдой служили Родине, свято хранили преданность ратному братству".

В год 80-летия Великой Победы Путин выразил особую благодарность ветеранам, разгромившим нацизм, и отстоявшим свободу и независимость страны.

"Уверен, что личный состав Сухопутных войск и впредь будет совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы России и безопасность наших граждан", - заключил глава государства.