ТАСС: на Днепропетровщине после ударов ФАБ часть позиций ВСУ осталась без обороны

В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ оказалось некем заменить уничтоженных в селе украинских военных

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Часть позиций в селе Великомихайловка Днепропетровской области осталась без обороны после ударов российских ФАБ-500.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ оказалось некем заменить уничтоженных в селе украинских военных.

"В Великомихайловке были нанесены удары ФАБ-500, в результате которых уничтожены украинские солдаты на целом ряде позиций. Заменить их оказалось некем. Так часть Великомихайловки оказалась без обороны", - сообщили в силовых структурах.