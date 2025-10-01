Средства ПВО РФ сбили 97 беспилотников самолетного типа ВСУ
09:12
обновлено 09:18
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 314 танков и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 010 единиц специальной военной автомобильной техники.