Марочко: взятие Вербового позволит начать бои за запорожскую Новогригоровку

Военный эксперт отметил, что продвижение сил РФ на этом участке фронта "отрежет" группировку противника от Запорожской области и позволит сформировать буферную зону

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Вербового Днепропетровской области, расположенного на стыке с Запорожской областью, позволит военным ВС РФ начать бои за запорожскую Новогригоровку. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши бойцы действительно сейчас продвигаются вдоль административной границы Российской Федерации на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. И, естественно, вот подобного рода тактика подразумевает потом расширение по флангам и, естественно, следующим населенным пунктом [после взятия ВС РФ Вербового], по моему убеждению, будет населенный пункт Новогригоровка, который находится как раз на территории уже Запорожской области", - сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

Военный эксперт отметил, что продвижение сил РФ на данном участке фронта - у Вербового - "отрежет" группировку противника от Запорожской области и позволит сформировать буферную зону. "Так что здесь выполняется сразу несколько задач, и эти задачи вполне успешно реализовываются", - сообщил Марочко.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области.

