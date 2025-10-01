Марочко: Киев потерял Вербовое, сняв с него силы и средства для сумского участка

Российские военные прощупали слабые места в оборонительной линии противника и ударили, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряло контроль над Вербовым Днепропетровской области, поскольку накануне сняло с него силы и средства, перебросив их для укрепления сумского участка фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Именно с этого участка [у Вербового] недавно были переброшены [украинские] войска на сумское направление для того, чтобы показать так называемые перемоги [победы] пана Зеленского. Но у них там ничего не срослось, а здесь [у Вербового] они обрушили участок фронта, чем и воспользовались наши военнослужащие. Наши бойцы прощупали слабые места в оборонительной линии противника и ударили, чем, в принципе, обеспечили себе успех", - сказал он в эфире радиостанции "Sputnik".

Марочко не исключил, что в ближайшее время Киев направит резервы к Вербовому, чтобы попытаться замедлить продвижение российских военных.

Силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области 1 октября, сообщили в Минобороны РФ.