ТАСС: ВСУ в Харьковской области задействуют наемников для расправ над жителями

Иностранные наемники прибыли преимущественно из Латинской Америки

Редакция сайта ТАСС

© Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Reuters Connect

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Киевский режим направил наемников в Харьковскую область для расправ над мирными жителями. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиопереговоры.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В район населенного пункта Моначиновка [Харьковской области] прибыло несколько групп иностранных наемников, преимущественно из Латинской Америки. Наемники отправлены на подмогу 151-й омбр ВСУ, пытающейся сдержать расширение плацдарма ВС РФ на правом берегу Оскола. Основной задачей для "легионеров" подразумеваются кровавые расправы над мирным населением", - сказал собеседник агентства.