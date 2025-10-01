Реклама на ТАСС
Российский ефрейтор огнем из танковой пушки уничтожил девять солдат ВСУ

Действия бойца Шадрина позволили группам пехоты, которые транспортировались до опорного пункта на броне танка, своевременно достичь запасной позиции и уничтожить противника с фланга
Редакция сайта ТАСС
21:02

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Наводчик-оператор танка Т-90 ефрейтор Юрий Шадрин уничтожил девять украинских солдат в ходе захвата опорного пункта ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Прибыв в район назначения, экипаж танка Т-90 столкнулся с огневым воздействием противника. Оценив ситуацию, экипаж установил дымовую завесу, а ефрейтор Шадрин произвел стрельбу из танковой пушки по живой силе ВСУ, уничтожив девять боевиков", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что действия Шадрина позволили группам пехоты, которые транспортировались до опорного пункта на броне танка, своевременно достичь запасной позиции и уничтожить противника с фланга.

Также в военном ведомстве рассказали о рядовом Николае Полшкове, действовавшего в составе отделения радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотникам. Находясь на посту, он выполнил боевую задачу, подавив три подлетавших дрона. 

