Российский ефрейтор огнем из танковой пушки уничтожил девять солдат ВСУ

Действия бойца Шадрина позволили группам пехоты, которые транспортировались до опорного пункта на броне танка, своевременно достичь запасной позиции и уничтожить противника с фланга

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Наводчик-оператор танка Т-90 ефрейтор Юрий Шадрин уничтожил девять украинских солдат в ходе захвата опорного пункта ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Прибыв в район назначения, экипаж танка Т-90 столкнулся с огневым воздействием противника. Оценив ситуацию, экипаж установил дымовую завесу, а ефрейтор Шадрин произвел стрельбу из танковой пушки по живой силе ВСУ, уничтожив девять боевиков", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что действия Шадрина позволили группам пехоты, которые транспортировались до опорного пункта на броне танка, своевременно достичь запасной позиции и уничтожить противника с фланга.

Также в военном ведомстве рассказали о рядовом Николае Полшкове, действовавшего в составе отделения радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотникам. Находясь на посту, он выполнил боевую задачу, подавив три подлетавших дрона.