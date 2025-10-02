Расчеты РСЗО "Град" уничтожили бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении

Артиллеристы также поразили укрепления и пункты управления БПЛА противника

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили укрепления, бронетехнику и пункты управления беспилотной авиацией ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после получения разведданных от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы противника артиллеристы выдвинулись на боевые позиции, где произвели пристрелочные выстрелы. Получив от корректировщиков данные о точках падения первых снарядов с помощью беспилотника, артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по объектам, удаленным более чем на 10 километров.

Отмечается, что весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА. После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника.