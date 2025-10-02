Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления дронами ВСУ при помощи "Краснополя"

Процесс наведения и поражения целей осуществлялся при поддержке беспилотников "Орлан-30"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками при помощи высокоточного снаряда "Краснополь". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цель была замаскирована в полуразрушенном здании одного из населенных пунктов под Красноармейском, ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников и передали данные расчету САУ "Мста-С". "Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный снаряд "Краснополь", уничтожили пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что процесс наведения и поражения целей осуществлялся при поддержке беспилотников "Орлан-30". "Операторы БПЛА обеспечивали лазерное подсвечивание целей и контроль результатов огневого поражения в режиме реального времени", - говорится в сообщении.