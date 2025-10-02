Спецназ "Центра" уничтожил средства РЭБ и связи и противника

Бойцы батальона специального назначения группировки также поразили пункт управления беспилотниками и гексакоптер ВСУ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бойцы батальона специального назначения группировки "Центр" уничтожили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, пункт управления беспилотниками и гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА, ретрансляторы и антенны РЭБ ВСУ, а также вражеский гексакоптер на точке взлета, подготовленный противником к боевой работе", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, огневое воздействие военнослужащих отдельного батальона поспособствовало сокращению активности вражеских налетов на штурмовые подразделения "Центра" на красноармейском направлении.