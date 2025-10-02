Расчеты "Гиацинт-С" уничтожили технику и солдат ВСУ на харьковском направлении

В Минобороны отметили, что бойцы считают свои САУ "снайперскими винтовками" среди артиллерийского оружия

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Север" уничтожили военную технику и скопления живой силы противника на харьковском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм самоходной пушки "Гиацинт-С" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" точечно нанес огневое поражение по скоплению живой силы украинских боевиков в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты считают свои "Гиацинты" "снайперскими винтовками" среди артиллерийского оружия. "Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" способна поражать цели на расстоянии до 30 километров, что позволяет вести огонь, оставаясь вне досягаемости большинства образцов вооружения противника", - добавили в Минобороны.