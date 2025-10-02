Снайперы поддержали огнем действия штурмовиков в Днепропетровской области

Эффективные действия стрелков, поразивших в том числе младших командиров ВСУ, привели к нарушению управления подразделениями противника и позволили штурмовым группам оперативно занять укрепления

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Снайперы группировки войск "Восток" поддержали огнем действия штурмовых подразделений в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперские пары мотострелкового соединения группировки войск "Восток" выполнили особые задачи по обнаружению и уничтожению живой силы противника, осуществив огневую поддержку штурмовым подразделениям, действовавшим в Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.

В военном ведомстве рассказали, что тактическая двойка стрелков скрытно выдвинулась и заняла позиции для наблюдения, а затем снайперы обнаружили солдат ВСУ в опорном пункте. В ходе ведения стрельбы военнослужащие поразили несколько солдат противника, после чего опорный пункт зачистили штурмовые подразделения.

В ведомстве отметили, что эффективные действия снайперов, поразивших в том числе младших командиров ВСУ, привели к нарушению управления подразделениями противника и позволили штурмовым группам оперативно занять укрепления.

В сообщении отмечается, что в боевой работе использовались современные отечественные снайперские винтовки, включая "Орсис", которые подтвердили свою высокую надежность и точность.