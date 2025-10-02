Командир Рустам: ВС РФ эвакуировали с линии фронта британскую бронемашину Husky

Командир бронированной ремонтно-эвакуационной машины отметил, что такая техника редко встречается в зоне СВО

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска эвакуировали с линии фронта бронемашину британского производства Husky, которая редко встречается в зоне СВО, рассказал ТАСС командир бронированной ремонтно-эвакуационной машины группировки войск "Восток" с позывным Рустам.

"Данная техника была найдена в стороне Новоивановки (Запорожская область - прим. ТАСС). Ну и принято решение командирами было достать именно ее, потому что эта модель очень редкая. Она очень редко попадается здесь. Это Husky. Их было закуплено в 2009 году в Британии у США 350 единиц. Ну вот одна из них. То есть это первая, которая попалась нам на глаза", - сказал командир.

По словам военнослужащего, основное преимущество автомобиля - броня. При этом автомобиль имеет немало слабых мест, в том числе несовершенную электронику, которая в условиях текущего конфликта только мешает. Есть также вопросы к качеству подвески. Между тем, как подчеркнул Рустам, все технические недочеты можно без особого труда устранить.

Командир также добавил, что при эвакуации на пути у военнослужащих встречались противопехотные и противотанковые мины, в том числе магнитные. Однако, как уточнил военнослужащий, российская бронированная эвакуационная машина выдержала множественную детонацию различной мощности.