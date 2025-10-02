Марочко: армия РФ начала закрепляться в северной части Дробышева в ДНР

Военный эксперт отметил сложную ситуацию у населенного пункта и преимущество российских бойцов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, приблизившись к Дробышеву Донецкой Народной Республики, начали закрепляться в северной части населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается продвижения к населенному пункту Дробышево: наши военнослужащие не только приблизились к данному населенному пункту - по сути сейчас передовые подразделения ведут работу по закреплению на его северной окраине. <…> По моим данным, наши ребята начали закрепление на Слобожанской улице, на ее окраинах", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что на данный момент российские бойцы зачистили лесистую местность на севере от Дробышева.

По его словам, в целом ситуация у Дробышева "напряженная", однако "инициатива полностью на стороне российской армии".

30 сентября Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, освободив 27 сентября населенный пункт Дерилово, начали наступление на соседнее Дробышево в Донецкой Народной Республике.