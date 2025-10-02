Марочко: армия РФ расширила зону контроля в Новоселовке ДНР до более чем 30%

Еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке Донецкой Народной Республики, на данный момент армия РФ расширила зону контроля над ним до более чем 30%. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Новоселовки: естественно, наши ребята развивают здесь успех. Сейчас под полным контролем Вооруженных сил РФ чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается. Сейчас идет активная фаза боевых действий в данном населенном пункте, идет продвижение наших войск", - сказал он.

30 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвинувшись в Новоселовке, взяли под контроль 25% населенного пункта.