Марочко: армия РФ расширила зону контроля в Новоселовке ДНР до более чем 30%
04:01
обновлено 04:06
ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке Донецкой Народной Республики, на данный момент армия РФ расширила зону контроля над ним до более чем 30%. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Касаемо Новоселовки: естественно, наши ребята развивают здесь успех. Сейчас под полным контролем Вооруженных сил РФ чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается. Сейчас идет активная фаза боевых действий в данном населенном пункте, идет продвижение наших войск", - сказал он.
30 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвинувшись в Новоселовке, взяли под контроль 25% населенного пункта.