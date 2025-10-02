Операторы FPV-дронов уничтожили в ДНР транспортные роботехнические комплексы ВСУ

Также с помощью БПЛА ликвидировали вместе с личным составом боевую бронированную машину противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на константиновском направлении наземные транспортные роботехнические комплексы, склад боекомплекта и боевую бронированную машину ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск обнаружены и уничтожены два наземных транспортных роботехнических комплекса Вооруженных Сил Украины, при помощи которых противник пытался организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. Обе единицы были поражены с использованием ударных FPV-дронов Южной группировки войск", - информировали в ведомстве.

Также в районе села Степановка при помощи точных сбросов боеприпасов с коптера малого типа был уничтожен склад боекомплекта ВСУ.

Коме того, операторы FPV-дронов уничтожили вместе с личным составом боевую бронированную машину противника, перевозящую живую силу для атаки на позиции российской армии.

В военном ведомстве также сообщили об уничтожении пункта управления дронами и стартовой площадки ВСУ, с которых проводилась координация и управление беспилотными аппаратами. Цель ликвидировал расчет орудия 152-мм "Мста-Б" 71-й дивизии.