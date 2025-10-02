FT: способность Украины перехватывать российские ракеты резко упала в сентябре

РФ продолжает модернизировать "Искандеры" и другие ракетные комплексы, передает газета

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны РФ/ ТАСС

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. За сентябрь украинские военные перехватили только 6% российских баллистических ракет благодаря модернизации оружия РФ. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на организацию Centre for Information Resilience (CIR).

"Россияне продолжают значительно модернизировать свои "Искандеры" и другие ракетные комплексы", - заявил первый замглавы МИД Украины.

Financial Times отдельно отметили замедление поставок перехватчиков для ВСУ, а также уничтожение военных объектов и инфраструктуры. Эти факторы сыграли большую роль в неудачах украинских средств ПВО, что, в свою очередь, и снизило качество противовоздушной обороны. По словам одного из собеседников газеты, обновление систем не успевает за усовершенствованиями со стороны России