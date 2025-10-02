Российские средства ПВО сбили 142 беспилотника самолетного типа ВСУ

Также уничтожен реактивный снаряд системы HIMARS

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили реактивный снаряд системы HIMARS и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 644 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 327 танков и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 055 единиц специальной военной автомобильной техники.