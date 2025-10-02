ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки

По данным МО РФ, в зоне ответственности группировки "Север" украинские потери составили до 200 военнослужащих

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки составили около 1 510 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" украинские потери составили до 200 военнослужащих, в зоне ответственности "Запада" - 230 военнослужащих, Южной - до 235 человек. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 515 человек, "Восток" - до 295 человек, "Днепр" - до 35 человек.

В Минобороны РФ отметили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Спасское и Варачино Сумской области. Подразделениями группировки войск "Запад" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Шийковка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Южная группировка улучшила тактическое положение. Бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Переездное, Константиновка, Плещеевка, Веролюбовка, Иванополье и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Торецкое, Родинское, Димитров, Кутузовка, Красный Лиман и Котлино Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вишневое Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области, отметили там.