ВС РФ поразили объект транспортной инфраструктуры для ВПК Украины

Российские войска также нанесли удары по местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объект транспортной инфраструктуры, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины, места сборки и хранения БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении.