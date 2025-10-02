ВС России уничтожили две лодки ВСУ на правом берегу Днепра Херсонщины

В одной из лодок также находилась провизия

Редакция сайта ТАСС

© 18 общевойсковая армия группировки войск "Днепр"/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Две лодки ВСУ были уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области расчетом БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр". Об этом сообщил ТАСС военнослужащий 18-й общевойсковой армии.

"Ночью была обнаружена лодка противника на берегу. Расчет БПЛА уничтожил цель сбросом. Уже утром в результате ведения разведки была обнаружена лодка, в ней лежала провизия. Ее также уничтожили сбросом", - сказал он.

29 сентября губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что российские войска уничтожили лодку вместе с десантом ВСУ на ходу, еще три подорваны на стоянках.