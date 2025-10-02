Бойцы Южной группировки уничтожили возле Северска пункты управления БПЛА

Также ВС России ликвидировали миномет противника

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили на северском направлении пункты управления беспилотниками (БПЛА) и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения активных наступательных действий расчеты артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками и миномет противника", - информировали в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки выявили и уничтожили долговременную огневую точку противника и пункт управления беспилотниками на северском направлении.

В военном ведомстве также сообщили, что операторы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника. После обнаружения антенны была проведена атака с использованием оптоволоконных ударных БПЛА. Цель была успешно уничтожена прямым попаданием, создав брешь в радиоэлектронных заграждениях противника.