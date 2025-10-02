Опубликовано видео с возвращенными из украинского плена военными России

В Минобороны РФ также сообщили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 20 гражданских лиц

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ТАСС, 2 октября. Опубликовано видео с возвращенными из украинского плена российскими военными. На кадрах бойцы с флагами РФ садятся в автобус.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны России сообщили, что РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. В ведомстве также добавили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 20 гражданских лиц.

Все они в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

​​​​​​