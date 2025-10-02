В Сумской области расчет FPV-дрона "Князь Вандал" уничтожил танк ВСУ Т-64БВ

Технику ликвидировали в районе населенного пункта Новая Сечь, уточнили в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расчет оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил в Сумской области замаскированный украинский танк Т-64БВ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"30 сентября в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области расчет FPV-дрона "КВН" центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил замаскированный танк Т-64БВ ВСУ", - заявили в ведомстве.

"Князь Вандал Новгородский" был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Оптоволоконные ударные FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" с августа 2024 года по июнь 2025 нанесли ВСУ ущерб на сумму около 166 млрд рублей.