Марочко: бойцы ВС РФ освободили восемь поселений в ДНР и Сумской области

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Бойцы группировок "Север", "Юг" и "Запад" в сентябре освободили восемь населенных пунктов в ДНР и Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В течение месяца подразделениями Южной группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка, Марково, Переездное и Майское. Южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенные пункты Дерилово, Шандриголово, Кировск Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области. Всего из-под оккупации в зонах ответственности группировок войск "Север", "Юг" и "Запад" освобождено восемь населенных пунктов", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко отметил, что в сентябре российские силы продолжали наносить удары по ВСУ, создавая тем самым буферную зону между российской границей и украинской территорией.