В Запорожской области расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинский БПЛА

Задачу выполнили военные группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотник-корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Расчет ЗРК "Тор-М2" успешно перехватил и уничтожил беспилотник-корректировщик ВСУ в воздушном пространстве над Запорожской областью. Такой тип БПЛА проводит воздушную разведку российских боевых порядков, гражданской инфраструктуры и других объектов, после чего ударные дроны противника пытаются атаковать выявленные им цели", - сказали в военном ведомстве.

"Сбили беспилотник-корректировщик, который наводит как раз таки ударные БПЛА на цели в нашей зоне ответственности: гражданские объекты, военные объекты, различная инфраструктура. То есть все, что представляет для противника ценность для уничтожения, - мы отвечаем за охрану и оборону этих объектов", - рассказал журналистам начальник расчета ЗРК с позывным Батайск.

По его словам, при обнаружении воздушных целей компьютерная система комплекса "Тор-М2" мгновенно захватывает цель и наводит на нее ракеты. В условиях плотной группировки воздушных целей, в том числе БПЛА, одна ракета может уничтожить две-три цели противника.