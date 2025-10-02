Марочко: под контролем ВСУ остается менее 0,2% территории ЛНР

В течение сентября интенсивность боевых действий на западных рубежах республики была на высоком уровне, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Менее 0,2% территории Луганской Народной Республики остается под контролем Вооруженных сил Украины. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ все еще контролируют небольшой участок у Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Следует отметить, что в течение сентября интенсивность боевых действий на западных рубежах ЛНР была на высоком уровне: оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,2%, и положительная динамика сохраняется. <…> Касаемо Серебрянского лесничества и окрестностей Кременной: здесь, естественно, за этот месяц произошли серьезные изменения. Но также хотелось бы изменений в районе Петровского. Там остался совсем небольшой [оккупированный] участок - где-то протяженностью 800 м - на административной границе Луганской Народной Республики. Ну и, естественно, это Новогригоровка и район Надии - там более широкий участок под контролем украинских боевиков", - сказал он в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

Военный эксперт добавил, что западнее Нововодяного российские силы в сентябре сократили серую зону и продвинулись к административной границе ЛНР.