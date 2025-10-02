Раненый танкист спас товарища, пронеся его под обстрелом ВСУ 1,5 км

За время спецоперации боец с позывным Уголек дважды был награжден медалью "За отвагу", а также медалью "За храбрость" II степени

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Раненый танкист российской группировки войск "Днепр" с позывным Уголек эвакуировал сослуживца, который потерял сознание после ранения в голову. Боец рассказал ТАСС, как под минометным обстрелом ВСУ 1,5 км нес на себе товарища до ближайшего укрытия.

"Прилетает нам с миномета. Моего механика ранит в голову, меня в ногу, и так контузило немного. Механик встал, побежали в окоп какой-нибудь по близости. Туда бежим, он [механик] теряет сознание. Ищем окоп, окопа нет. Я его тащу на себе. До ближайшего подвала я его дотащил, и там уже медики прибежали к нам", - отметил он.

Военнослужащий уточнил, что расстояние до укрытия составило 1,5 км. "Обстрел не останавливался, миномет крыл конкретно", - подчеркнул он.

Уголек также рассказал, что сам он родом из Башкирии, за время спецоперации дважды был награжден медалью "За отвагу", а также медалью "За храбрость" II степени.