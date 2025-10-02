Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК

Москалькова встретилась с возвращенными с Украины гражданами России

Автобус с возвращенными россиянами направится из Белоруссии в Курск, отметила Уполномоченный по правам человека в РФ
Редакция сайта ТАСС
13:31
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с гражданами России, возвращенными с территории Украины. Соответствующее видео предоставлено Минобороны РФ.

Читайте также

Случаи крупных обменов пленными в ходе СВО

Как отметила Москалькова, российская сторона всегда была на связи с Международным комитетом Красного Креста и омбудсменом Украины по вопросу обеспечения граждан РФ пропитанием, одеждой и медикаментами.

По ее словам, автобус с возвращенными россиянами направится из Белоруссии в Курск. 

УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна