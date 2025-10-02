Москалькова встретилась с возвращенными с Украины гражданами России

Автобус с возвращенными россиянами направится из Белоруссии в Курск, отметила Уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с гражданами России, возвращенными с территории Украины. Соответствующее видео предоставлено Минобороны РФ.

Как отметила Москалькова, российская сторона всегда была на связи с Международным комитетом Красного Креста и омбудсменом Украины по вопросу обеспечения граждан РФ пропитанием, одеждой и медикаментами.

По ее словам, автобус с возвращенными россиянами направится из Белоруссии в Курск.