Москалькова встретилась с возвращенными с Украины гражданами России
Редакция сайта ТАСС
13:31
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с гражданами России, возвращенными с территории Украины. Соответствующее видео предоставлено Минобороны РФ.
Читайте также
Случаи крупных обменов пленными в ходе СВО
Как отметила Москалькова, российская сторона всегда была на связи с Международным комитетом Красного Креста и омбудсменом Украины по вопросу обеспечения граждан РФ пропитанием, одеждой и медикаментами.
По ее словам, автобус с возвращенными россиянами направится из Белоруссии в Курск.