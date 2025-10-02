ТАСС: в Купянске в плен сдалась группа военных бригады "Кара-Даг" ВСУ

Это произошло при зачистке вблизи одного из опорных пунктов, по которому был нанесен авиаудар, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Вооруженных сил Украины сдалась в плен в Купянске, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Купянске в плен сдались трое военнослужащих бригады "Кара-Даг". Они сдались в плен при зачистке вблизи одного из опорных пунктов, по которому был нанесен авиаудар", - сообщили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ при помощи дрона передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, под удар также попали военнослужащие 19-го центра спецназначения.