Марочко: уничтожены почти все сухопутные пути снабжения ВСУ у Красного Лимана

Военный эксперт отметил, что российские силы бьют по переправам противника через реку Северский Донец

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие своими ударами уничтожили практически все сухопутные пути снабжения дислоцированной у Красного Лимана (украинское название - Лиман) в ДНР группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Действительно, на данный момент продвижение Вооруженных сил Российской Федерации севернее, это в районе Дробышево, и южнее, в районах Ямполя и Дроновки, практически полностью отрезало украинскую группировку от сухопутной логистики [в Красном Лимане]. Однако подконтрольная вооруженным формированиям Украины практически 20-километровая береговая линия Северского Донца с многочисленными участками, где глубина менее 1 м, позволяет переправлять грузы вброд без наведения сложных инженерных конструкций. Так что пока расслабляться не стоит", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

Марочко отметил, что российские силы в настоящее время бьют по переправам ВСУ через реку Северский Донец у Красного Лимана.