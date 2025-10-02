Марочко: Киев в боях у Кременной в ЛНР использует 90% натовского оружия

Военный эксперт отметил, что в Серебрянском лесничестве еще около 1 га территории остаются серой зоной

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) в боях в Серебрянском лесничестве у Кременной Луганской Народной Республики используют 90% оружия натовского производства. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим за трофеи в Серебрянском лесничестве, то трофеями наших войск, в большей степени, конечно, становится стрелковое оружие и гранатометы, а также боеприпасы к ним. Из всего этого 90% - это все западное производство. То есть цифра старого советского вооружения [используемого в ВСУ] все больше и больше сокращается. В меньшей мере, конечно, нам попадаются [в качестве трофеев] бронетехника и автомобили. <…> Вообще наши военнослужащие говорят, что новая российская техника намного лучше и эффективнее натовской. Поэтому, как правило, те трофеи, которые попадаются нашим военнослужащим, они в основном не используются в боевых действиях, а отправляются в качестве музейных экспонатов", - сказал он сказал в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

Марочко добавил, что на этот момент в Серебрянском лесничестве еще около 1 га территории остаются серой зоной - севернее Дроновки соседней ДНР, - однако российские бойцы продвигаются и постоянно сокращают межпозиционное пространство.