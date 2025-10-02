Марочко: южнодонецкое направление и запад ЛНР - самые успешные для РФ в сентябре

Военный эксперт отметил, что в целом у сил России были успехи в боях по всей линии фронта, что "очень сильно осложняет ситуацию украинскому командованию"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Южнодонецкое направление и западные окраины ЛНР стали самыми успешными районами боевых действий для российских войск в зоне специальной военной операции в сентябре. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Южнодонецкое направление - стык Запорожской и Днепропетровской областей - стало одним из самых успешных в зоне ответственности Южной группировки войск в сентябре. <…> Здесь освобождено большое количество населенных пунктов. И если мы говорим за результативность, то это западные окраины Луганской Народной Республики в зоне ответственности группировки войск "Запад". Это сватовско-кременской участок и купянское направление", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Военный эксперт отметил, что в целом у сил РФ были успехи в боях по всей линии фронта, что "очень сильно осложняет ситуацию украинскому командованию". "Поскольку мы не ведем какие-то такие мощные сконцентрированные удары, а малыми группами продвигаемся по всей линии боевого соприкосновения. Это заставляет украинское командование использовать так называемые "пожарные команды", раздергивать силы и средства, что ослабляет, естественно, их положение на линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко.

Ранее он сообщил, что потери ВСУ включая иностранных наемников, в боях на рубежах Луганской Народной Республики в сентябре составили почти 17,5 тыс. солдат, что на 500 человек больше в сравнении с августом.