Марочко: Киев не эвакуирует стариков из Днепропетровской и Запорожской областей

По словам эксперта, гуманитарная обстановка на приграничных территориях этих регионов "очень плохая", поскольку ВСУ, отступая, "традиционно оставляют выжженную землю"

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Украинские власти не эвакуируют стариков из приграничных районов Днепропетровской и Запорожских областей, поскольку в дальнейшем не смогут использовать их в качестве солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, по мере продвижения армии РФ вдоль административной границы на стыке Днепропетровской и Запорожских областей украинские власти проводят эвакуацию населения.

"Эвакуация носит характер больше, скажем, использования людей в качестве последующего людского ресурса. Как правило, старики и те, кто уже не может взять в руки оружие (а именно с этой целью в основном идет эвакуация), остаются в тех населенных пунктах и особо не эвакуируются украинской военно-гражданской администрацией", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, гуманитарная обстановка на приграничных территориях упомянутых областей "очень плохая", поскольку ВСУ, отступая, "традиционно оставляют выжженную землю". "И, естественно, помимо выполнения военных задач нашим военнослужащим еще приходится работать по гуманитарной составляющей. В принципе, эта работа ведется на регулярной основе. Естественно, те люди, которые были обнаружены нашими военнослужащими, эвакуируются в более безопасные места, пункты временного размещения. И уже на безопасных территориях с ними работают наши волонтерские, общественные организации. Естественно, этим людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе юридическая, по получению социальных выплат и получению гражданства Российской Федерации", - отметил военный эксперт.