Путин: группировки "Восток" и "Днепр" действуют уверенно на линии фронта

"Восток" идет быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, отметил президент РФ
Редакция сайта ТАСС
16:35
обновлено 17:05
© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Российские группировки "Восток" и "Днепр" уверенно чувствуют себя на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Что касается группировки "Восток", она идет достаточно уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской. Очень себя надежно чувствует и уверенно действует группировка "Днепр", - сказал российский лидер.  

