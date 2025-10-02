Путин: российская армия зашла в Северск, Константиновку, Красноармейск

При этом глава государства сказал, что не будет вдаваться детали, ибо не хочет "информировать противника"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Армия РФ уже вошла в Северск, Константиновку и Красноармейск в ДНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Южная группировка уже вошла в город Константиновку. А это уже один из оборонительных рубежей, основных оборонительных рубежей [ВСУ] - Константиновка, Славянск, Краматорск. Это те рубежи, которые создавались на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов. Вот туда уже зашли наши войска, и там идут боевые действия, - рассказал российский лидер. - Так же, как зашли в Северск, тоже достаточно крупный населенный пункт, Идут боевые действия там. Группировка "Центр" активно, эффективно работает, проводит операции и зашли в город Красноармейск".

При этом глава государства сказал, что не будет вдаваться детали, ибо не хочет "информировать противника". "Что имею в виду? Потому что у них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит. И поэтому нам рассказывать там, что происходит, дополнительно давать им информацию ни к чему. Но уверенно там наши ребята работают", - подытожил Путин.