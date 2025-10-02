Путин: мобилизация не позволяет ВСУ восполнять потери

За сентябрь Вооруженные силы Украины принудительно набрали около 18 тыс. военных, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Насильственная мобилизация на Украине, а также возвращение на фронт раненых после излечения не позволяют Вооруженным силам Украины восполнять потери. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"За это время (сентябрь 2025 года - прим. ТАСС) набрали по принудительной мобилизации только, по-моему, 18 с лишним тыс. 14,5 тыс. примерно вернули после излечения из госпиталей. Посмотрите, если сложить, сколько мобилизовали, сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получается минус 11 тыс. В месяц! Не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - сказал Путин.

Ранее в ходе заседания Валдайского клуба президент России сообщил, что ВСУ в сентябре потеряли 44,7 тыс. военнослужащих.