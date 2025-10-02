Реклама на ТАСС
Путин заявил, что дезертиров в ВС РФ единицы

Президент России отметил, что "во время вооруженных конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть"
16:42
обновлено 17:17
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Дезертиров среди российских военных единицы, в отличие от ситуации в ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"У нас тоже есть, во время вооруженных конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть. Но таких, по сравнению с тем, что там [на Украине] происходит, единицы. Понимаете, единицы. А там - массовый порядок. Вот отсюда проблема", - сказал он.  

