Жители Запорожья помогли обнаружить данные сотрудника украинского ТЦК

Губернатор области Евгений Балицкий отметил, что каждый житель еще не освобожденных территорий региона может сообщить о военных и гражданских преступлениях киевского режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожской области помогли раскрыть личные данные сотрудника украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сотрудники ТЦК, данные которых направляют через специальный телеграм-бот, замешаны в преследовании жителей, принудительной отправке их на фронт, незаконных задержаниях и пытках в застенках ТЦК, акцентировал Балицкий.

"Идентифицирован еще один пособник украинского нацизма: Сердюк Максим Олегович, родился 17 января 1990 года, родом из Бердянска, и "нашел себя" в отлове простых украинцев для принудительной отправки на фронт", - написал он.

Глава региона отметил, что каждый житель еще не освобожденных территорий Запорожской области может сообщить о военных и гражданских преступлениях киевского режима.

"Каждый житель еще не освобожденного Запорожья может сообщить о военных и гражданских преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации, о пунктах базирования преступников в гуманитарный телеграм-бот, и все данные о преступниках будут зафиксированы, по каждому будет открыто уголовное дело", - добавил Балицкий.