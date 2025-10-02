Путин: ВСУ пытаются наносить удары по территории вокруг ЗАЭС

Слава Богу, дело не доходит до ударов по самой АЭС, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Украинские боевики пытаются атаковать территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению атомной электростанции, - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации на ЗАЭС. - Слава Богу, дело не доходит до ударов по самой АЭС".