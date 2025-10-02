Путин: ПВО РФ приспособилась к ракетам ATACMS

Президент РФ отметил, что Tomahawk также будут сбивать

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Система ПВО России приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - пояснил президент.