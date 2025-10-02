Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"

Путин назвал ядерное оружие России современнее, чем в любой другой стране мира

Над этим работали напряженно и долго, отметил президент РФ
Редакция сайта ТАСС
18:57
обновлено 19:08
© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Уровень современности российского ядерного оружия выше, чем в любой другой стране мира. Об этом заявил указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

"У нас все в этом смысле хорошо. В том смысле, что уровень современности у нас выше, чем в любой другой ядерной стране мира. Мы просто над этим работали напряженно и долго", - сказал Путин. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия