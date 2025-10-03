Расчеты БПЛА "Молния-2" уничтожили вышки связи ВСУ на харьковском направлении

Уничтожение данного объекта нарушило систему управления и связи противника на харьковском направлении, что внесло дезорганизацию в действия его подразделений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников самолетного типа "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили вышки связи ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом беспилотного летательного аппарата "Молния-2" группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач была поражена вышка связи противника на харьковском направлении, используемая боевиками ВСУ для управления подразделениями и беспилотными летательными аппаратами. В результате высокоточного попадания была полностью уничтожена аппаратура связи и электроснабжения вышки. Данные объективного контроля подтвердили поражение цели", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что уничтожение данного объекта нарушило систему управления и связи противника на харьковском направлении, что внесло дезорганизацию в действия его подразделений.

В ведомстве пояснили, что ударный дрон "Молния-2" за счет своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на гораздо большем расстоянии, чем FPV-дрон, а также нести на себе боевую часть весом в несколько килограммов. БПЛА "Молния-2" оснащен катапультой, благодаря которой дрон может быть запущен с любой точки.