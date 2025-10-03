Танк Т-80БВ разбил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж машины неожиданно прорвался на ближнюю огневую позицию и прицельным огнем уничтожил блиндаж вместе с замаскированной пулеметной точкой

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Центр" разбил опорный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы танкисты алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении", - заявили в ведомстве.

Там рассказали, что экипаж Т-80БВ, используя эффект неожиданности, прорвался на ближнюю огневую позицию и прицельным огнем уничтожил блиндаж и расположенную рядом замаскированную пулеметную точку на окраине лесопосадки, которая контролировала проезд по прилегающей дороге. Точность стрельбы танкового экипажа позволила каждому 125-мм снаряду, выпущенному с дистанции до 6 км, поразить выявленные вражеские цели.