Командир Угрюмый: ВСУ при бегстве с позиций у Вербового пытались их минировать

Был контакт с противником, предлагали им сдаться, они не согласились, рассказал военнослужащий штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты при бегстве из района села Вербовое в Днепропетровской области пытались заминировать позиции. Как рассказал ТАСС командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Угрюмый, они это сделать не успевали.

"Был контакт с противником, предлагали им сдаться, они не согласились, пришлось грубую силу [применить]. Враг боится, убегает, потому что там, метрах в 200, еще один опорник был, они оттуда убежали. Даже пытались его заминировать, чтобы мы не прошли. Не успели. Просто убежали и все, позиции так отдали нам", - рассказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.