Бойцам группировки "Центр" вручили госнаграды

Наград удостоили в том числе стрелков, командиров штурмовых подразделений, а также связистов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственные награды вручили военнослужащим группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Государственные награды "За отвагу", "За храбрость" II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени - вручили военнослужащим 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в числе награжденных стрелки и командиры штурмовых подразделений, которые в течение длительного времени отбивали контратаки ВСУ. Также государственные награды были вручены военным связистам, которые под огнем противника заняли выгодную высоту и установили оборудование, обеспечив устойчивую связь между подразделениями и командными пунктами соединения.

Кроме того, торжественное награждение состоялось для личного состава 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, награды военнослужащим вручил командир 39-й мотострелковой бригады гвардии полковник Денис Полюляк. Военнослужащие подразделения были удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, "За отвагу", "За храбрость", Суворова и знаков отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени", - сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что за плечами бойцов десятки успешных штурмов и сотни квадратных километров освобожденных территорий от украинских боевиков.