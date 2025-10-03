Марочко: бойцы РФ начали выбивать ВСУ с двух первых улиц в Северске ДНР

Российские военнослужащие закрепляются на новых рубежах и позициях, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие начали выбивать подразделения Вооруженных сил Украины с двух первых улиц - Донецкой и Партизанской - в северной части Северска Донецкой Народной Республики и начали на них закрепляться. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Говоря об обстановке у населенного пункта Северска, <...> по той информации, которая мне поступает, наши ребята выбили украинских боевиков с первых домостроений по улицам Донецкой и Партизанской. Это самые крайние улицы на севере данного населенного пункта. Идет плановое продвижение. Сейчас наши ребята на данном участке закрепляются на новых рубежах и позициях", - сказал он.