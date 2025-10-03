ТАСС: ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников к Хатнему
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает на участок Меловое - Хатнее в Харьковской области до роты латиноамериканских наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников", - сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили ТАСС, что на участке фронта Меловое - Хатнее и в районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции.
В район вызваны подразделения военной полиции. Это может быть связано с увольнением в запас известного украинского певца Виталия Козловского, который ни разу не побывал на передовой.