ТАСС: ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников к Хатнему

У украинских солдат на этом направлении низкая мотивация и моральный дух, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает на участок Меловое - Хатнее в Харьковской области до роты латиноамериканских наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что на участке фронта Меловое - Хатнее и в районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции.

В район вызваны подразделения военной полиции. Это может быть связано с увольнением в запас известного украинского певца Виталия Козловского, который ни разу не побывал на передовой.