Марочко: Киев оттягивает силы от Ямполя ДНР

ВСУ не справляются с давлением российской армии, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Украинское командование оттягивает подразделения на северо-запад и запад от Ямполя Донецкой Народной Республики, поскольку военнослужащие ВСУ не справляются с давлением российской армии на населенный пункт. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Давление на населенный пункт Ямполь со стороны Вооруженных сил РФ продолжается. Сейчас, если мы говорим о направлениях передислокации украинских боевиков с передовых позиций у данного населенного пункта, то это северо-запад и запад от Ямполя. Это как раз направление Красного Лимана", - сказал он.

Марочко отметил, что командование ВСУ еще пытается использовать рельеф местности у Ямполя в попытках задержаться на рубежах у данного населенного пункта, поскольку он "весьма сложный", однако украинские солдаты все равно "не справляются с напором наших военнослужащих".