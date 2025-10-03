Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 20 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:10
обновлено 04:16
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 20 украинских БПЛА.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, над акваторией Черного моря сбили девять дронов, четыре - над территорией Воронежской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Республики Крым и один - над территорией Курской области.