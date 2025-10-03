Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 20 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны России, над акваторией Черного моря уничтожили девять беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 20 украинских БПЛА.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, над акваторией Черного моря сбили девять дронов, четыре - над территорией Воронежской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Республики Крым и один - над территорией Курской области.